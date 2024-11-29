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29 ноября 2024, 07:51 |
293
0

ФОТО. «Красава, что...». Украинцы реагируют на поступок Трубина vs головин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин не пожал руку александру головину перед матчем

29 ноября 2024, 07:51 |
293
0
ФОТО. «Красава, что...». Украинцы реагируют на поступок Трубина vs головин
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост в Instagram по прошествии матча Лиги чемпионов против «Монако».

«Украинское сердце бьется в ритме орлов. Мы сделали это вместе», – написал вратарь в соцсети.

Украинских болельщиков впечатлил эпизод перед матчем, когда Анатолий отказался пожать руку представителю рф в составе «Монако» – полузащитнику александру головину.

Под публикацией фаны выразили голкиперу свой респект. Вот несколько комментариев:

«Красава, что руку не дал тому», – этот комментарий 172 лайка от других подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Хороший поступок! Игра отличная, как всегда – лучший», – тут уже 22 лайка.

«Хороший поступок, гордятся все», – 188 одобрительных реакций аудитории.

«Толя, спасибо за матч, за позицию, за сборную, за инициативы, за все», – 345 лайков.

«Респект от всех украинцев», – 65 лайков.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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