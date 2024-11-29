ФОТО. «Красава, что...». Украинцы реагируют на поступок Трубина vs головин

Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост в Instagram по прошествии матча Лиги чемпионов против «Монако».

«Украинское сердце бьется в ритме орлов. Мы сделали это вместе», – написал вратарь в соцсети.

Украинских болельщиков впечатлил эпизод перед матчем, когда Анатолий отказался пожать руку представителю рф в составе «Монако» – полузащитнику александру головину.

Под публикацией фаны выразили голкиперу свой респект. Вот несколько комментариев:

«Красава, что руку не дал тому», – этот комментарий 172 лайка от других подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Хороший поступок! Игра отличная, как всегда – лучший», – тут уже 22 лайка.

«Хороший поступок, гордятся все», – 188 одобрительных реакций аудитории.

«Толя, спасибо за матч, за позицию, за сборную, за инициативы, за все», – 345 лайков.

«Респект от всех украинцев», – 65 лайков.