ФОТО. «Красава, что...». Украинцы реагируют на поступок Трубина vs головин
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин не пожал руку александру головину перед матчем
Голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост в Instagram по прошествии матча Лиги чемпионов против «Монако».
«Украинское сердце бьется в ритме орлов. Мы сделали это вместе», – написал вратарь в соцсети.
Украинских болельщиков впечатлил эпизод перед матчем, когда Анатолий отказался пожать руку представителю рф в составе «Монако» – полузащитнику александру головину.
Под публикацией фаны выразили голкиперу свой респект. Вот несколько комментариев:
«Красава, что руку не дал тому», – этот комментарий 172 лайка от других подписчиков.
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«Хороший поступок! Игра отличная, как всегда – лучший», – тут уже 22 лайка.
«Хороший поступок, гордятся все», – 188 одобрительных реакций аудитории.
«Толя, спасибо за матч, за позицию, за сборную, за инициативы, за все», – 345 лайков.
«Респект от всех украинцев», – 65 лайков.
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