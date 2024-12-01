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ПСЖ
30.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Нант
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Франция
01 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 01 декабря 2024, 02:44
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ПСЖ – Нант – 1:1. Реализация подвела. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 13-го тура французской Лиги 1

01 декабря 2024, 02:43 | Обновлено 01 декабря 2024, 02:44
10
0
ПСЖ – Нант – 1:1. Реализация подвела. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября, были сыграны матчи 13-го тура французской Лиги 1.

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Футболисты «ПСЖ» не смогли дома победить «Нант». Это был матч, в котором не стоит искать справедливости.

Парижане нанесли 24 удара по воротам, из которых 10 попали в створ, тогда как соперник пробивал лишь 5 раз, из которых 2 - в створ. Что касается владения мячом, то здесь полное преимущество было у «ПСЖ» - 84% против 16%.

Тем не менее матч завершился ничьей 1:1. Ашраф Хакими открыл счет на 2-й минуте, а Маттис Аблин сравнял на 38-й.

Лига 1. 13-й тур. 30 ноября

ПСЖ – Нант – 1:1

Голы: Хакими, 2 - Аблин, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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