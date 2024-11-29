В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Королевский клуб недоволен работой Антонио Пинтуса
В мадридском «Реале» недовольны работой тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, в руководстве клуба считают, что именно отсутствие свежести и плохая физическая форма команды является причиной неудачных результатов королевского клуба в последнее время.
Отмечается, что боссы «сливочных» ожидают, что Антонио сможет исправить ситуацию.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 24-м, потеряв 6 зачетных баллов в 5 поединках.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поссорился с Килианом Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 ноября в 22:00 по Киеву
Владимир горит желанием провести поединок с Даниэлем Дюбуа за титул IBF