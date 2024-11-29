В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти

В мадридском «Реале» недовольны работой тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в руководстве клуба считают, что именно отсутствие свежести и плохая физическая форма команды является причиной неудачных результатов королевского клуба в последнее время.

Отмечается, что боссы «сливочных» ожидают, что Антонио сможет исправить ситуацию.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 24-м, потеряв 6 зачетных баллов в 5 поединках.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поссорился с Килианом Мбаппе.