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Испания
29 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:23
762
1

В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти

Королевский клуб недоволен работой Антонио Пинтуса

29 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:23
762
1
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В мадридском «Реале» недовольны работой тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в руководстве клуба считают, что именно отсутствие свежести и плохая физическая форма команды является причиной неудачных результатов королевского клуба в последнее время.

Отмечается, что боссы «сливочных» ожидают, что Антонио сможет исправить ситуацию.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 13 матчах. В Лиге чемпионов клуб вообще идет 24-м, потеряв 6 зачетных баллов в 5 поединках.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поссорился с Килианом Мбаппе.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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