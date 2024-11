Двойной «три в ряд». Сын легендарного форварда Барселоны творит историю

В матче между «Вулвз» и «Борнмутом» было поставлено сразу 2 рекорда Английской Премьер-лиги:

Сын легендарного форварда «Барселоны» и «Аякса» Патрика Клюйверта Джастин оформил хет-трик с пенальти, что стало первым случаем в истории АПЛ. До этого случая подобное происходило в 1957 году в матче «Манчестер Сити» и «Эвертона».

Бразильский форвард «Борнмута» Эванилсон стал первым игроком в истории АПЛ, который заработал 3 пенальт в одном матче. Всего за сезон таких у футболиста уже 5.

