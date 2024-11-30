Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двойной «три в ряд». Сын легендарного форварда Барселоны творит историю
Англия
30 ноября 2024, 19:13 |
281
0

Двойной «три в ряд». Сын легендарного форварда Барселоны творит историю

Клюйверт забил 3 гола с пенальти в матче против «Вулвз»

30 ноября 2024, 19:13 |
281
0
Двойной «три в ряд». Сын легендарного форварда Барселоны творит историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин

В матче между «Вулвз» и «Борнмутом» было поставлено сразу 2 рекорда Английской Премьер-лиги:

Сын легендарного форварда «Барселоны» и «Аякса» Патрика Клюйверта Джастин оформил хет-трик с пенальти, что стало первым случаем в истории АПЛ. До этого случая подобное происходило в 1957 году в матче «Манчестер Сити» и «Эвертона».

Бразильский форвард «Борнмута» Эванилсон стал первым игроком в истории АПЛ, который заработал 3 пенальт в одном матче. Всего за сезон таких у футболиста уже 5.

По теме:
Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами
ГВАРДИОЛА: «Люди говорят: Почему Пепа не увольняют?»
Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на лондонское дерби в АПЛ
Борнмут Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джастин Клюйверт Эванилсон Манчестер Сити Эвертон
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Бокс | 30 ноября 2024, 00:01 0
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»

«Великий Джордж» выделил Леннокса Льюиса

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30 ноября 2024, 08:24 2
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30.11.2024, 08:59
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Футбол | 30.11.2024, 13:32
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
ДЕВУШКА ДНЯ. Яна Сторожук – ещё одна красавица украинского топ-футбола!
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор
Футбол | 30.11.2024, 17:41
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас – 1:2. Сенсация в Ла Лиге. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58
Бокс
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 4
Хоккей
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 5
Футбол
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
30.11.2024, 13:16 4
Бокс
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
29.11.2024, 05:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем