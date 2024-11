Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Мбаппе и Винисиуса нет фиксированной позиции на поле»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выловился о позиции на поле звездного нападающего «Королевского клуба» Килиана Мбаппе:

«Любимая позиция Мбаппе? Килиан никогда не просил меня поставить его на какую-то позицию, все просто хотят выйти в старте. У Мбаппе с Винисиусом нет фиксированной позиции на поле. Все зависит от матча».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи. А Винисиус сыграл 17 раз, забил 12 голов и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом.

🗣 Carlo Ancelotti: "Mbappé's favorite position? Kylian has never asked me for a position, everyone wants to start. He and Vinicius don't have a fixed position on the pitch. It all depends on the match." pic.twitter.com/m44dVdvw6X