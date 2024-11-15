Португалия U21

Португалия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция товарищеского матча
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В пятницу, 15 ноября, в городке Алверка-ду-Рибатежу на стадионе «Алверка» состоится товарищеский матч, в котором встретятся молодежные сборные Португалии и Украины.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Как известно, украинская команда U-21 под руководством Унаи Мельгосы досрочно оформили путевку в финальную часть молодежного Евро-2025. В отборочной групе F "сине-желтые" заняли 2-е место, набрав 24 очка в 10 встречах (8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, мячи 20-7). Победителем группы стала команда Англии U-21, у которой 25 пунктов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского матча Португалия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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