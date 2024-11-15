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Италия
15 ноября 2024, 13:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:43
239
0

Звезда сборной Грузии заинтересовал Барселону. Придется конкурировать с ПСЖ

Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку

15 ноября 2024, 13:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:43
239
0
Звезда сборной Грузии заинтересовал Барселону. Придется конкурировать с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Звезда национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия попал на радары каталонской «Барселоны». Об этом пишут итальянские журналисты.

По информации La Gazzetta dello Sport, на звездного грузина, кроме каталонской «Барселоны», претендует также французский «ПСЖ».

Отмечается, что «Наполи» работает над продлением контракта грузина, который истекает в 2027 году. Клуб хочет вписать клаусулу в 100 млн евро.

Ныне Хвича находится в расположении национальной сборной Грузии, которая готовится к матчу против сборной Украины. Матч Грузия – Украина запланирован на субботу, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Хвича может стать первым трансфером Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Барселона трансферы Наполи чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
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