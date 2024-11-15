Педриньо рассказал, как долго планирует оставаться в Шахтере

Атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо, который летом нынешнего года вернулся в команду и продлил контракт с донецким клубом на пять лет, рассказал, как долго собирается задержаться в украинском гранде.

«У меня здесь пятилетний контракт. Когда я решил вернуться, моим желанием было, чтобы война закончилась как можно скорее. Я планирую остаться здесь как можно дольше, я уверен, что «Шахтер» – отличная команда, и они смогут заставить меня прогрессировать еще больше. Все зависит от того, как сложится военная ситуация. Очень сложно быть вдали от своей семьи. Я надеюсь, что война скоро закончится, и они смогут быть со мной. Мое желание – остаться здесь надолго», - заявил Педриньо.

В текущем сезоне Педриньо сыграл 13 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее Педриньо говорил, что при возможности обратился бы к президенту Бразилии Луле да Силве, чтобы тот поспособствовал возобновлению мира в Украине.