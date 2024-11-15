Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педриньо рассказал, как долго планирует оставаться в Шахтере
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 13:20 |
339
0

Педриньо рассказал, как долго планирует оставаться в Шахтере

Бразилец настроен быть в стане «горняков» как можно дольше

15 ноября 2024, 13:20 |
339
0
Педриньо рассказал, как долго планирует оставаться в Шахтере
shakhtar.com. Педриньо

Атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо, который летом нынешнего года вернулся в команду и продлил контракт с донецким клубом на пять лет, рассказал, как долго собирается задержаться в украинском гранде.

«У меня здесь пятилетний контракт. Когда я решил вернуться, моим желанием было, чтобы война закончилась как можно скорее. Я планирую остаться здесь как можно дольше, я уверен, что «Шахтер» – отличная команда, и они смогут заставить меня прогрессировать еще больше. Все зависит от того, как сложится военная ситуация. Очень сложно быть вдали от своей семьи. Я надеюсь, что война скоро закончится, и они смогут быть со мной. Мое желание – остаться здесь надолго», - заявил Педриньо.

В текущем сезоне Педриньо сыграл 13 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее Педриньо говорил, что при возможности обратился бы к президенту Бразилии Луле да Силве, чтобы тот поспособствовал возобновлению мира в Украине.

По теме:
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги
«Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Ливерпуле определились с судьбой звезды сборной Италии
Футбол | 15 ноября 2024, 12:51 0
В Ливерпуле определились с судьбой звезды сборной Италии
В Ливерпуле определились с судьбой звезды сборной Италии

Федерико Кьеза почти не получает игровой практики в АПЛ

Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бокс | 14 ноября 2024, 17:41 1
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона

Джейку Полу не понравился вопрос Тони Беллью

ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Бокс | 15.11.2024, 09:23
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Футбол | 14.11.2024, 17:29
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15.11.2024, 11:48
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
«Какой глупой я была». Магучих рассказала о желании родить ребенка
13.11.2024, 17:33 6
Олимпийские игры
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 4
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
13.11.2024, 10:15 17
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем