Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги

Представитель Первой лиги «Нива» договорился с донецким «Шахтером» о проведении товарищеского матча во время международной паузы.

Поединок запланирован на 19 ноября на стадионе «Имени Богдана Маркевича» в Винниках (Львовская область). Начнется встреча в 14:00.

Напомним, что в начале осени возглавил «Ниву» экс-вратарь горняков, а также бывший тренер «Вереса» Юрий Вирт.

В первой лиге тернопольский клуб занимает шестую позицию в группе А (13 баллов). В свою очередь «Шахтер» в Премьер-лиге занимает третье место (26 очков).