Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги
«Нива» Тернополь договорилась о матче с действующим чемпионом УПЛ
Представитель Первой лиги «Нива» договорился с донецким «Шахтером» о проведении товарищеского матча во время международной паузы.
Поединок запланирован на 19 ноября на стадионе «Имени Богдана Маркевича» в Винниках (Львовская область). Начнется встреча в 14:00.
Напомним, что в начале осени возглавил «Ниву» экс-вратарь горняков, а также бывший тренер «Вереса» Юрий Вирт.
В первой лиге тернопольский клуб занимает шестую позицию в группе А (13 баллов). В свою очередь «Шахтер» в Премьер-лиге занимает третье место (26 очков).
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