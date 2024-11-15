Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 15 ноября 2024, 11:49
223
0

Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги

«Нива» Тернополь договорилась о матче с действующим чемпионом УПЛ

15 ноября 2024, 11:30 | Обновлено 15 ноября 2024, 11:49
223
0
Шахтер проведет товарищеский матч с клубом Первой лиги
ФК Шахтер

Представитель Первой лиги «Нива» договорился с донецким «Шахтером» о проведении товарищеского матча во время международной паузы.

Поединок запланирован на 19 ноября на стадионе «Имени Богдана Маркевича» в Винниках (Львовская область). Начнется встреча в 14:00.

Напомним, что в начале осени возглавил «Ниву» экс-вратарь горняков, а также бывший тренер «Вереса» Юрий Вирт.

В первой лиге тернопольский клуб занимает шестую позицию в группе А (13 баллов). В свою очередь «Шахтер» в Премьер-лиге занимает третье место (26 очков).

По теме:
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Португалия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция товарищеского матча
«Это сборная!» Тренер обратился к игрокам Динамо и Шахтера
Нива Тернополь Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Юрий Вирт
Андрій Вітренко Источник: ФК Нива Тр
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15 ноября 2024, 08:00 13
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…

«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
Футбол | 15 ноября 2024, 10:24 0
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко

Захар Бауман высказался о Кристиане Шевченко

ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
Футбол | 15.11.2024, 05:05
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Футбол | 14.11.2024, 17:35
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15.11.2024, 07:59
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
13.11.2024, 12:33 9
Футбол
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
13.11.2024, 22:28 2
Бокс
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
13.11.2024, 14:41 2
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
14.11.2024, 06:23
Футбол
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
Келси стал в MLS высоколиквидным активом для Шахтера. Что его ждет дальше?
13.11.2024, 10:15 17
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем