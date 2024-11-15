Звезда Барселоны: «Приехать на Бернабеу и выиграть 4:0 – особый момент»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Марк Касадо вспомнил разгромную победу своей команды над мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании. Футболист заявил, что победа над «сливочными» – особый момент его карьеры.

«Это была отличная демонстрация того, что мы можем показать свой уровень и против сильных команд, и, думаю, тогда все это увидели. Приехать на «Бернабеу» и выиграть 4:0 – для воспитанника «Барсы» всегда особый момент», – сказал испанец.

«Барселона» неожиданно разгромила мадридский «Реал» в 11 туре испанской Ла Лиги (0:4). В настоящее время «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании. Каталонцы имеют 33 турнирных пункта после 13 туров.

Ранее сообщалось, что Марк Касадо получил дебютный вызов в расположение национальной сборной Испании.