Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Барселоны: «Приехать на Бернабеу и выиграть 4:0 – особый момент»
Испания
15 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:01
303
0

Звезда Барселоны: «Приехать на Бернабеу и выиграть 4:0 – особый момент»

Марк Касадо вспомнил безумную победу над «Реалом»

15 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:01
303
0
Звезда Барселоны: «Приехать на Бернабеу и выиграть 4:0 – особый момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Воспитанник каталонской «Барселоны» Марк Касадо вспомнил разгромную победу своей команды над мадридским «Реалом» в матче чемпионата Испании. Футболист заявил, что победа над «сливочными» – особый момент его карьеры.

«Это была отличная демонстрация того, что мы можем показать свой уровень и против сильных команд, и, думаю, тогда все это увидели. Приехать на «Бернабеу» и выиграть 4:0 – для воспитанника «Барсы» всегда особый момент», – сказал испанец.

«Барселона» неожиданно разгромила мадридский «Реал» в 11 туре испанской Ла Лиги (0:4). В настоящее время «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании. Каталонцы имеют 33 турнирных пункта после 13 туров.

Ранее сообщалось, что Марк Касадо получил дебютный вызов в расположение национальной сборной Испании.

По теме:
ФОТО. «Моя Легенда!» Как жена Цыганкова поздравила Виктора?
Букмекеры назвали фаворита Золотого мяча 2025. Это не Ямал или Левандовски
Звезда сборной Грузии заинтересовал Барселону. Придется конкурировать с ПСЖ
Реал - Барселона Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка о Золушке, в которой Раньери рискует лишь своим здоровьем
Футбол | 15 ноября 2024, 13:00 3
Сказка о Золушке, в которой Раньери рискует лишь своим здоровьем
Сказка о Золушке, в которой Раньери рискует лишь своим здоровьем

Обозреватель Sport.ua – о третьем пришествии в «Рому» дона Клаудио

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14 ноября 2024, 23:25 0
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals

Янник Синнер и Тейлор Фритц идут дальше, Даниил Медведев и Алекс де Минаур вылетели

Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Бокс | 15.11.2024, 09:15
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 15.11.2024, 15:01
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Шотландия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Бокс | 15.11.2024, 09:23
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
14.11.2024, 11:44 69
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 15
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
14.11.2024, 06:23
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
13.11.2024, 21:58 69
Футбол
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем