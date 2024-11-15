Сборная Украины прибыла в Батуми на матч Лиги наций

16 ноября в матче 5-го тура сыграют сборные Грузии и Украины. Матч состоится на стадионе «Adjarabet Arena» (Батуми), начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Утром, 15 ноября, сборная Украины отправилась с Турции в место проведения следующего матча. Футболисты национальной сборной прибыли в Батуми (Грузия).

Через несколько часов после прибытия начнется предматчевая тренировка игроков, а также состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

После четырех туров Грузия имеет 6 баллов и занимает второе место, Украина замыкает группу 1 Лиги В – в активе нашей сборной 4 очка.