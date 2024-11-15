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  4. Сборная Украины прибыла в Батуми на матч Лиги наций
Лига наций
15 ноября 2024, 13:32 |
259
0

Сборная Украины прибыла в Батуми на матч Лиги наций

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00

15 ноября 2024, 13:32 |
259
0
Сборная Украины прибыла в Батуми на матч Лиги наций
Сборная Украины

16 ноября в матче 5-го тура сыграют сборные Грузии и Украины. Матч состоится на стадионе «Adjarabet Arena» (Батуми), начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Утром, 15 ноября, сборная Украины отправилась с Турции в место проведения следующего матча. Футболисты национальной сборной прибыли в Батуми (Грузия).

Через несколько часов после прибытия начнется предматчевая тренировка игроков, а также состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

После четырех туров Грузия имеет 6 баллов и занимает второе место, Украина замыкает группу 1 Лиги В – в активе нашей сборной 4 очка.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Сергей Ребров пресс-конференция
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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