САБО – о ситуации в сборной: «Очень слабые парни. Очень»

В ближайшую субботу подопечные Сергея Реброва померяются силами с уже знакомой Грузией, которую месяц назад преодолели с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Михаила Мудрика. Его результативный удар помог сборной Украины получить такие желанные три очка и после ничьей в следующем поединке с Чехией снова повысить свои шансы на первое место в группе.

Мыслями относительно грядущего матча со Sport.ua поделился экс-наставник национальной команды Украины Йожеф Сабо.

– К сожалению, у сборной есть кадровые проблемы: то один футболист заболел, то другой, то травма, – начал комментарий Йожеф Йожефович. – Тренеру приходится менять игроков, как перчатки. В этой ситуации Сергей Ребров должен приглашать в ряды национальной команды ребят из разных команд – в частности, из «Руха». Но вопрос в том, насколько высок уровень того или иного игрока. Бывает, смотрю я на наших футболистов, как они держат мяч, продвигаются с ним, как выполняют передачи... Очень слабые ребята. Очень... Но ничего не поделаешь: нужно мириться с тем, что у нас есть.

– Как думаете, на что может рассчитывать наша сборная в субботнем матче с Грузией?

– Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем. У грузин хорошая команда. Тем более, что они будут играть в Батуми. Украинцев там будет мало, ведь мы знаем, что в Грузии творится, этот российский след.

– Что вы отметили бы в действиях грузинских футболистов по первой игре с Украиной в польской Познани?

– Все мы видели ту встречу, поэтому помним, что грузины имели в ней достаточно моментов и могли забить. Но это футбол.

– На сегодняшний день в поединках с Грузией у сборной Украины все складывалось положительно – не было зафиксировано ни одного поражения.

– Оно то так. Но нам повезло, когда мы победили грузинскую команду в октябре. Теперь же наш соперник будет играть на своем поле, где будет чувствовать себя комфортнее. К тому же, в субботней игре в составе сборной Украины будут изменения. Но посмотрим.

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