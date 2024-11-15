15 ноября состоится матч между Португалией и Украиной U-21

15 ноября на стадионе Алверка состоится товарищеский матч Португалия U-21 – Украина U-21. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по киевскому времени.

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Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовилась к матчам в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

В ходе учебно-тренировочного сбора сине-желтые также на выезде проведут спарринг с командой Италии U-21. Матч Италия – Украина состоится в Специи 19 ноября. Игра на стадионе Альберто Пикко стартует в 19:15 по киевскому времени.