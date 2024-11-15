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Италия
15 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:12
427
1

«Нам плохо, но мы не дураки». Одноклубник Довбика обратился к фанатам

Лоренцо Пеллегрини возмущается критикой болельщиков

15 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 15 ноября 2024, 14:12
427
1
«Нам плохо, но мы не дураки». Одноклубник Довбика обратился к фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Футболист итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини обратился к фанатам клуба и ответил на их критику:

«Нам так же плохо, как и вам. Мы недовольны текущим положением клуба, но несправедливо с вашей стороны обвинять нас. Мы уважаем этот клуб. Вам не следует говорить такие вещи. Я всегда проявлял уважение к фанатам.

Мы не дураки. Мы не делаем вид, что ничего не замечаем. Футболисты видят, что в клубе что-то сломалось и больше не работает. Вы можете говорить мне что угодно, но никогда не обвиняйте меня в неуважении. Никогда», – разгневался Пеллегрини.

Ранее «Рома» объявила о назначении нового тренера – контракт рассчитан до конца сезона.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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ви отримуєте заробітну плату так грайте нормально і всі будуть задоволені
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