«Нам плохо, но мы не дураки». Одноклубник Довбика обратился к фанатам

Футболист итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини обратился к фанатам клуба и ответил на их критику:

«Нам так же плохо, как и вам. Мы недовольны текущим положением клуба, но несправедливо с вашей стороны обвинять нас. Мы уважаем этот клуб. Вам не следует говорить такие вещи. Я всегда проявлял уважение к фанатам.

Мы не дураки. Мы не делаем вид, что ничего не замечаем. Футболисты видят, что в клубе что-то сломалось и больше не работает. Вы можете говорить мне что угодно, но никогда не обвиняйте меня в неуважении. Никогда», – разгневался Пеллегрини.

Ранее «Рома» объявила о назначении нового тренера – контракт рассчитан до конца сезона.