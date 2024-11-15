«Нам плохо, но мы не дураки». Одноклубник Довбика обратился к фанатам
Лоренцо Пеллегрини возмущается критикой болельщиков
Футболист итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини обратился к фанатам клуба и ответил на их критику:
«Нам так же плохо, как и вам. Мы недовольны текущим положением клуба, но несправедливо с вашей стороны обвинять нас. Мы уважаем этот клуб. Вам не следует говорить такие вещи. Я всегда проявлял уважение к фанатам.
Мы не дураки. Мы не делаем вид, что ничего не замечаем. Футболисты видят, что в клубе что-то сломалось и больше не работает. Вы можете говорить мне что угодно, но никогда не обвиняйте меня в неуважении. Никогда», – разгневался Пеллегрини.
Ранее «Рома» объявила о назначении нового тренера – контракт рассчитан до конца сезона.
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