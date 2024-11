ВИДЕО. Месси сорвался на арбитра в матче против Парагвая

Ночью 15 ноября состоялись поединки 11-го тура квалификацию чемпионата мира в Южной Америке.

Сборная Аргентины побывала в гостях у Парагвая в городе Асунсьон.

В результате противостояние закончилось минимальным поражением аргентинцев со счетом 1:2.

После первого тайма капитан сборной Аргентины Лионель Месси набросился на главного рефери с оскорблениями.

Нападающему не понравилось, что арбитр не наказал игрока соперников за нарушение правил, поэтому аргентинец решил выразить свое недовольство.

«Ты опозорился. Ты мне не нравишься», – сказал Месси.

Lionel Messi vs Paraguay al árbitro en su cara:



“Tu eres un CAGÓN, no me estas gustando”



Cualquiera pensaría que esto es mínimo amarilla o roja, no? Pues Messi tiene vía libre de hablarle como quiera a lo árbitros 😂😂😂

pic.twitter.com/XlbEiSW8iN