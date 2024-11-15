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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
15.11.2024 01:30 – FT 2 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 03:51 |
265
1

Парагвай шокировал Аргентину. Повлиял ли запрет футболок Месси на счет?

Накануне матча на стадион запретили приходить в форме 10-го номера бело-голубых

15 ноября 2024, 03:51 |
265
1
Парагвай шокировал Аргентину. Повлиял ли запрет футболок Месси на счет?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 14 на 15 ноября в рамках 11-го тура квалификации к чемпионату мира встретились сборные Парагвая и Аргентины.

Аргентину считали фаворитом этой игры, но Парагвай имел свои планы.

Уже на 11-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет, но долго радоваться аргентинцам не пришлось. На 19-й минуте Антонио Санабрия сравнял счет - 1:1.

Второй тайм начался с гола парагвайцев. Омар Альдерете головой замкнул передачу Диего Гомеса – 2:1.

Лидер аргентинцев Лионель Месси не смог поразить ворота соперника, и, видимо, не случайно в Парагвае запретили приходить на матч в футболке Месси.

В итоге Парагвай празднует победу над действующими чемпионами мира – 2:1.

Южная Америка. Квалификация к ЧМ. 11-й тур

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47, – Мартинес, 11

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Ron Noiill
Ну і правильно, приходити на матч своєї збірної у футболці гнома з команди суперника? Що за маячня?
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