Парагвай шокировал Аргентину. Повлиял ли запрет футболок Месси на счет?
Накануне матча на стадион запретили приходить в форме 10-го номера бело-голубых
В ночь с 14 на 15 ноября в рамках 11-го тура квалификации к чемпионату мира встретились сборные Парагвая и Аргентины.
Аргентину считали фаворитом этой игры, но Парагвай имел свои планы.
Уже на 11-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет, но долго радоваться аргентинцам не пришлось. На 19-й минуте Антонио Санабрия сравнял счет - 1:1.
Второй тайм начался с гола парагвайцев. Омар Альдерете головой замкнул передачу Диего Гомеса – 2:1.
Лидер аргентинцев Лионель Месси не смог поразить ворота соперника, и, видимо, не случайно в Парагвае запретили приходить на матч в футболке Месси.
В итоге Парагвай празднует победу над действующими чемпионами мира – 2:1.
Южная Америка. Квалификация к ЧМ. 11-й тур
Парагвай – Аргентина – 2:1
Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47, – Мартинес, 11
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