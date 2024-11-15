Парагвай шокировал Аргентину. Повлиял ли запрет футболок Месси на счет?

В ночь с 14 на 15 ноября в рамках 11-го тура квалификации к чемпионату мира встретились сборные Парагвая и Аргентины.

Аргентину считали фаворитом этой игры, но Парагвай имел свои планы.

Уже на 11-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет, но долго радоваться аргентинцам не пришлось. На 19-й минуте Антонио Санабрия сравнял счет - 1:1.

Второй тайм начался с гола парагвайцев. Омар Альдерете головой замкнул передачу Диего Гомеса – 2:1.

Лидер аргентинцев Лионель Месси не смог поразить ворота соперника, и, видимо, не случайно в Парагвае запретили приходить на матч в футболке Месси.

В итоге Парагвай празднует победу над действующими чемпионами мира – 2:1.

Южная Америка. Квалификация к ЧМ. 11-й тур

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47, – Мартинес, 11