Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испугались? Соперник Аргентины запретил использовать футболки Месси
Чемпионат мира
12 ноября 2024, 14:44 |
162
1

Испугались? Соперник Аргентины запретил использовать футболки Месси

Сборная Парагвая обратилась к болельщикам накануне матча

12 ноября 2024, 14:44 |
162
1
Испугались? Соперник Аргентины запретил использовать футболки Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

15 ноября сборная Парагвая встретится со сборной Аргентины в рамках квалификации к Чемпионату мира 2026. Накануне матча парагвайская федерация обратилась к болельщикам с заявлением:

«Мы не разрешим фанатам посещение стадиона в футболках сборной Аргентины, «Барселоны», «Интер Майами» или с именем Лионеля Месси. Также запрещается любая одежда, связанная с игроками Аргентины. Болельщики, которые нарушат это правило, не смогут попасть на стадион», – заявил представитель Парагвая Фернандо Вилласбоа.

В квалификации Южной Америки сыграно 10 туров из 18 возможных. Аргентина набрала 22 балла и возглавляет турнирную таблицу. Парагвай имеет в своем активе 13 очков и идет на шестом месте. Как раз шесть лучших команд и попадут напрямую на Чемпионат мира, седьмой команде придется играть дополнительные матчи.

Ранее была опубликована заявка сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации.

По теме:
Известный тренер возглавил Ренн. Когда-то он работал в сборной Аргентины
«Мы хотели большего». Месси – про итоги сезона для Интер Майами
Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки
чемпионат мира ЧМ-2026 по футболу Южная Америка сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу Лионель Месси
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Бокс | 11 ноября 2024, 17:48 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»

Британский боксер отметил себя, Александра Усика и Энтони Джошуа

Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Футбол | 12 ноября 2024, 13:21 3
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков

Сергей Ребров прокомментировал слухи вокруг Ильи Забарного

Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Футбол | 12.11.2024, 12:58
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Футбол | 11.11.2024, 16:21
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Футбол | 11.11.2024, 16:00
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
ЛОЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 9
Футбол
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности
10.11.2024, 16:57 8
Теннис
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
11.11.2024, 12:32
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
10.11.2024, 08:25 9
Футбол
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
10.11.2024, 21:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем