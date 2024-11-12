Испугались? Соперник Аргентины запретил использовать футболки Месси

15 ноября сборная Парагвая встретится со сборной Аргентины в рамках квалификации к Чемпионату мира 2026. Накануне матча парагвайская федерация обратилась к болельщикам с заявлением:

«Мы не разрешим фанатам посещение стадиона в футболках сборной Аргентины, «Барселоны», «Интер Майами» или с именем Лионеля Месси. Также запрещается любая одежда, связанная с игроками Аргентины. Болельщики, которые нарушат это правило, не смогут попасть на стадион», – заявил представитель Парагвая Фернандо Вилласбоа.

В квалификации Южной Америки сыграно 10 туров из 18 возможных. Аргентина набрала 22 балла и возглавляет турнирную таблицу. Парагвай имеет в своем активе 13 очков и идет на шестом месте. Как раз шесть лучших команд и попадут напрямую на Чемпионат мира, седьмой команде придется играть дополнительные матчи.

Ранее была опубликована заявка сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации.