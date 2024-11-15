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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
15.11.2024 01:30 – FT 2 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
15 ноября 2024, 08:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 09:15
554
0

Парагвай – Аргентина – 2:1. Провал Месси и Ко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура квалификации чемпионата мира

15 ноября 2024, 08:32 | Обновлено 15 ноября 2024, 09:15
554
0
Парагвай – Аргентина – 2:1. Провал Месси и Ко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

15 ноября сборная Аргентины провела гостевой поединок против Парагвая в 11-м туре квалификации чемпионата мира.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу парагвайцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентинская сборная вышла вперед на 11-й минуте. Отличился нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Ответ от хозяев не заставил себя долго ждать. Через восемь минут Парагвай сравнял счет с помощью Антонио Санабрии.

Как только начался второй тайм хозяева шокировали гостей. Парагвай вновь поразил ворота Аргентины. Теперь автором мяча стал Омар Альдерете. Гости до конца встречи пытались догнать соперника, однако реализовать моменты так и не сумели.

Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47, – Мартинес, 11

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Парагвай).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Парагвай).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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