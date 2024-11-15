15 ноября сборная Аргентины провела гостевой поединок против Парагвая в 11-м туре квалификации чемпионата мира.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу парагвайцев.

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Аргентинская сборная вышла вперед на 11-й минуте. Отличился нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Ответ от хозяев не заставил себя долго ждать. Через восемь минут Парагвай сравнял счет с помощью Антонио Санабрии.

Как только начался второй тайм хозяева шокировали гостей. Парагвай вновь поразил ворота Аргентины. Теперь автором мяча стал Омар Альдерете. Гости до конца встречи пытались догнать соперника, однако реализовать моменты так и не сумели.

Южная Америка. Квалификация ЧМ. 11-й тур, 15 ноября

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47, – Мартинес, 11

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