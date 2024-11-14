Игрок сборной Португалии получил травму и вернется в клуб
Жоау Пальинья получил повреждение во время тренировки
29-летний португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья получил травму, находясь в расположении сборной Португалии.
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Пальинья получил повреждение приводящей мышцы бедра.
Также известно, что игрок пройдет медицинское обследование, уже находясь в своем клубе.
Пальинья провел 8 матчей в Бундеслиге и 3 матча в Лиге чемпионов за «Баварию». Ранее он вызывался в сборную на матчи Лиги наций в сентябре и октябре.
Сборная Португалии 15 ноября сыграет против Польши, а 18 ноября их ждет игра против Хорватии.
🚨🇵🇹 João Palhinha has left the Portuguese national team and returned to Munich due to an adductor injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2024
João will be assessed by Bayern staff. pic.twitter.com/RJRee8p6uU
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