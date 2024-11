Игрок сборной Португалии получил травму и вернется в клуб

29-летний португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья получил травму, находясь в расположении сборной Португалии.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Пальинья получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Также известно, что игрок пройдет медицинское обследование, уже находясь в своем клубе.

Пальинья провел 8 матчей в Бундеслиге и 3 матча в Лиге чемпионов за «Баварию». Ранее он вызывался в сборную на матчи Лиги наций в сентябре и октябре.

Сборная Португалии 15 ноября сыграет против Польши, а 18 ноября их ждет игра против Хорватии.

🚨🇵🇹 João Palhinha has left the Portuguese national team and returned to Munich due to an adductor injury.



João will be assessed by Bayern staff. pic.twitter.com/RJRee8p6uU