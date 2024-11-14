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Лига наций
14 ноября 2024, 15:40 |
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Игрок сборной Португалии получил травму и вернется в клуб

Жоау Пальинья получил повреждение во время тренировки

14 ноября 2024, 15:40 |
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Игрок сборной Португалии получил травму и вернется в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний португальский полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья получил травму, находясь в расположении сборной Португалии.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Пальинья получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Также известно, что игрок пройдет медицинское обследование, уже находясь в своем клубе.

Пальинья провел 8 матчей в Бундеслиге и 3 матча в Лиге чемпионов за «Баварию». Ранее он вызывался в сборную на матчи Лиги наций в сентябре и октябре.

Сборная Португалии 15 ноября сыграет против Польши, а 18 ноября их ждет игра против Хорватии.

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Жоау Пальинья Лига наций сборная Португалии по футболу травма бедра травма Бавария
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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