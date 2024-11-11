Игрок ЛНЗ не сыграет против сборной Украины

Как стало известно Sport.ua во время ноябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, ЛНЗ, скорее всего, ограничится проведением двусторонней игры.

По имеющимся данным расположение ЛНЗ покинули Мухаррем Яшари, которого пригласили в сборную Косово, а Матей Ангелов пребывает в рядах молодежной сборной Северной Македонии.

А вот грузинский легионер Шота Ноникашвили не сыграет с украинцами 16 ноября в Лиге наций, потому что не получил вызова, хотя во время предыдущей международной паузы находился в лагере сборной своей страны.

Близок к возвращению в строй еще один иностранец ЛНЗ - албанец Айди Дайко, который восстанавливается после повреждения.

Сейчас в активе ЛНЗ - 18 очков и он находится на шестом месте в УПЛ, а следующий календарный матч проведет 23 ноября - с «Ворсклой».

Ранее мы сообщали, что главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал проигранный матч «Оболони».