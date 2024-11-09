Карло АНЧЕЛОТТИ: «Перед моей отставкой, хочу выиграть новую Лигу чемпионов»
Наставник «Реала» поделился планами перед выходом на пенсию.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что хочет сделать перед своей отставкой:
«Перед моей отставкой я хочу выиграть новую Лигу чемпионов. Я тренер, который всегда стремится добиться вершины».
За свою тренерскую карьеру Анчелотти завоевал 5 трофеев Лиги чемпионов. 2 победы у итальянского специалиста с «Миланом» в сезонах 2002/03 и 2006/07, а также 3 триумфа с «Реалом» в сезонах 2013/14, 2021/22 и 2023/24.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Королевский клуб» занимает 18-е место, имея в своем активе 6 очков.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет уволить итальянского коуча.
⚪️👀 Carlo Ancelotti: “Before my retirement, I want to win the new Champions League”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2024
“I am a coach who always wants to reach the top”. pic.twitter.com/zN3yPVqaqA
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