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09 ноября 2024, 19:22 |
1282
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Перед моей отставкой, хочу выиграть новую Лигу чемпионов»

Наставник «Реала» поделился планами перед выходом на пенсию.

09 ноября 2024, 19:22 |
1282
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Перед моей отставкой, хочу выиграть новую Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что хочет сделать перед своей отставкой:

«Перед моей отставкой я хочу выиграть новую Лигу чемпионов. Я тренер, который всегда стремится добиться вершины».

За свою тренерскую карьеру Анчелотти завоевал 5 трофеев Лиги чемпионов. 2 победы у итальянского специалиста с «Миланом» в сезонах 2002/03 и 2006/07, а также 3 триумфа с «Реалом» в сезонах 2013/14, 2021/22 и 2023/24.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Королевский клуб» занимает 18-е место, имея в своем активе 6 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет уволить итальянского коуча.

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Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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