Италия09 ноября 2024, 23:25 |
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Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября поединок 12-го тура итальянской Серии А
09 ноября 2024, 23:25 |
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В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – БолоньяСмотреть трансляцию
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