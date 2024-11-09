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  4. Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия
09 ноября 2024, 23:25 |
32
0

Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября поединок 12-го тура итальянской Серии А

09 ноября 2024, 23:25 |
32
0
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 10 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Болонья
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Рома Рим Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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