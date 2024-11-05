Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Динамовцы прибыли в польский Люблин, где проведут тренировку, а затем отправятся в Германию на матч против венгерской команды.

ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы