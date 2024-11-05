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Лига Европы
05 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:32
514
1

ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы

Поединок против Ференцвароша состоится 7 ноября в немецком Гамбурге

05 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:32
514
1
ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы
ФК Динамо. Александр Шовковский

Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Динамовцы прибыли в польский Люблин, где проведут тренировку, а затем отправятся в Германию на матч против венгерской команды.

ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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El_Maestro
а зачем играть "домашние" матчи в Гамбурге и потом ныть про сложности дороги если можно было играть в том же Люблине?
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