Лига Европы05 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:32
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ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы
Поединок против Ференцвароша состоится 7 ноября в немецком Гамбурге
05 ноября 2024, 20:23 | Обновлено 05 ноября 2024, 20:32
514
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Вечером 7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Ференцварошем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.
Динамовцы прибыли в польский Люблин, где проведут тренировку, а затем отправятся в Германию на матч против венгерской команды.
ВИДЕО. Динамо прибыло в Люблин дял подготовки к матчу Лиги Европы
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Комментарии 1
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а зачем играть "домашние" матчи в Гамбурге и потом ныть про сложности дороги если можно было играть в том же Люблине?
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