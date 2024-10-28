ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
Наряд Алехандро Гарначо оставляет желать лучшего...
Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассмешил всех своим внешним видом, прибыв на церемонию «Золотой мяч-2024».
Аргентинец выбрал костюм немного не по размеру, спровоцировав огромное количество шуток в свою сторону.
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Самая популярная, конечно же, должна была звучать вот так:
«Алехандро Гарначо появился в костюме своего отца и занял 6-е место в рейтинге Копа Трофи».
Alejandro Garnacho turned up in his dad's suit just to finish 6th in the Kopa Trophy rankings... #BallonDor pic.twitter.com/gOHuGSqJgo— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 28, 2024
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