ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассмешил всех своим внешним видом, прибыв на церемонию «Золотой мяч-2024».

Аргентинец выбрал костюм немного не по размеру, спровоцировав огромное количество шуток в свою сторону.

Самая популярная, конечно же, должна была звучать вот так:

«Алехандро Гарначо появился в костюме своего отца и занял 6-е место в рейтинге Копа Трофи».

Alejandro Garnacho turned up in his dad's suit just to finish 6th in the Kopa Trophy rankings... #BallonDor pic.twitter.com/gOHuGSqJgo