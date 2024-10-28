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28 октября 2024, 22:51 |
4725
10

ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024

Наряд Алехандро Гарначо оставляет желать лучшего...

28 октября 2024, 22:51 |
4725
10
ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассмешил всех своим внешним видом, прибыв на церемонию «Золотой мяч-2024».

Аргентинец выбрал костюм немного не по размеру, спровоцировав огромное количество шуток в свою сторону.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Самая популярная, конечно же, должна была звучать вот так:

«Алехандро Гарначо появился в костюме своего отца и занял 6-е место в рейтинге Копа Трофи».

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Алехандро Гарначо фото lifestyle Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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Комментарии 10
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vitaha33
Не такий як всі, як на мене норм
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+4
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Nick.Grabowski
Це останні досягнення світової моди! Наймодніші тренди.
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+2
mini.f
Эти сюртуки  и смокинги , как правило, берутся на прокат, на одну церемонию. Ну немного ошиблись размером, с кем не бывает....
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0
MaximusOne
Франкенштейна нагадує
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0
KvlaD
Штаны на вырост
Ответить
0
GloryUkraine
Він просто взяв його на прокат. 
Ответить
0
Серж
Мамкин модник Но Месси в фиолетовом пиджаке никому не затмить
Ответить
-1
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