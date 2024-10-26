Легенда МЮ назвал главных конкурентов Ман Сити за титул АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз уверен, что главным претендентом на чемпионский трофей в АПЛ является «Манчестер Сити» - действующий чемпион Англии. А вот основным конкурентом «горожане» является не лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, имеющий статус вице-чемпиона.

«Я думаю, что состав «Ливерпуля» лучше, чем у «Арсенала». Думаю, Гвардиола будет больше беспокоиться о «Ливерпуле», чем об «Арсенале» – заявил Скоул в подкасте The Overlap.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место, имея 21 очко. За ним идут «Ман Сити» (20 пунктов), а также «Арсенал» и «Астон Вилла» (по 17).

Ранее Скоулз раскритиковал игру «МЮ» под началом Эрика тен Хага.