Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч между Болоньей и Миланом отменен. Озвучена причина переноса
Италия
25 октября 2024, 19:46 | Обновлено 25 октября 2024, 20:10
787
0

Матч между Болоньей и Миланом отменен. Озвучена причина переноса

Всему виной сильные ливни в городе

25 октября 2024, 19:46 | Обновлено 25 октября 2024, 20:10
787
0
Матч между Болоньей и Миланом отменен. Озвучена причина переноса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Даль-Ара

Матч 9-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Миланом» отменен за день до встречи. Футбольная лига отложила игру из-за дождевой погоды.

Как сообщает итальянское издание Calcio e finanza, на решение лиги повлиял мэр города Болонья Маттео Лепорте. Причиной переноса руководитель назвал отсутствии безопасности во время сильной грозы.

Матч должен был состоятся 26 октября в 19:00. В ближайшее время Серия А назначит новую дату противостояния.

Пока что «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 баллов). В свою очередь «Болонья» всего лишь 13-я в списке (9 пунктов).

По теме:
Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Опала для Дибалы
«Отличный трансфер». Капелло похвалил Довбика на фоне критики Ромы
Болонья Милан чемпионат Италии по футболу Серия A отмена матчей Болонья - Милан
Андрій Вітренко Источник: Calcio e Finanza
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 октября 2024, 20:05 0
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 октября в 22:00 по Киеву

Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Футбол | 24 октября 2024, 23:34 3
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти

Мирослав Ступар рассказал о главном эпизоде ​​матча между Ромой и Динамо

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 20:14
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Бокс | 25.10.2024, 07:42
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Футбол | 25.10.2024, 17:31
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Спасение одесситов. Рух не смог обыграть дома Черноморец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
24.10.2024, 19:16
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
24.10.2024, 21:36 264
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем