Матч между Болоньей и Миланом отменен. Озвучена причина переноса
Всему виной сильные ливни в городе
Матч 9-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Миланом» отменен за день до встречи. Футбольная лига отложила игру из-за дождевой погоды.
Как сообщает итальянское издание Calcio e finanza, на решение лиги повлиял мэр города Болонья Маттео Лепорте. Причиной переноса руководитель назвал отсутствии безопасности во время сильной грозы.
Матч должен был состоятся 26 октября в 19:00. В ближайшее время Серия А назначит новую дату противостояния.
Пока что «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 баллов). В свою очередь «Болонья» всего лишь 13-я в списке (9 пунктов).
OFFICIAL: #BolognaMilan has been postponed. Date and time TBC.— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 октября в 22:00 по Киеву
Мирослав Ступар рассказал о главном эпизоде матча между Ромой и Динамо