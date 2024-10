Матч между Болоньей и Миланом отменен. Озвучена причина переноса

Матч 9-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Миланом» отменен за день до встречи. Футбольная лига отложила игру из-за дождевой погоды.

Как сообщает итальянское издание Calcio e finanza, на решение лиги повлиял мэр города Болонья Маттео Лепорте. Причиной переноса руководитель назвал отсутствии безопасности во время сильной грозы.

Матч должен был состоятся 26 октября в 19:00. В ближайшее время Серия А назначит новую дату противостояния.

Пока что «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии (14 баллов). В свою очередь «Болонья» всего лишь 13-я в списке (9 пунктов).

