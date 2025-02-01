Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, последним клубом которого был «Интер Майами», назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в украинскую Премьер-лигу.

– Вы вообще рассматриваете вариант возвращения в УПЛ?

– Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это Шахтер. Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в Шахтере или Интере (Майами), поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст.

Ранее Сергей Кривцов отреагировал на слухи о возможном переходе в киевское «Динамо».