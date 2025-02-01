Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
Защитник не планирует возвращаться в Украину
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, последним клубом которого был «Интер Майами», назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в украинскую Премьер-лигу.
– Вы вообще рассматриваете вариант возвращения в УПЛ?
– Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это Шахтер. Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в Шахтере или Интере (Майами), поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст.
Ранее Сергей Кривцов отреагировал на слухи о возможном переходе в киевское «Динамо».
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