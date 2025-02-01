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  4. Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 10:21 |
382
0

Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ

Защитник не планирует возвращаться в Украину

01 февраля 2025, 10:21 |
382
0
Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, последним клубом которого был «Интер Майами», назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в украинскую Премьер-лигу.

– Вы вообще рассматриваете вариант возвращения в УПЛ?

– Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это Шахтер. Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в Шахтере или Интере (Майами), поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст.

Ранее Сергей Кривцов отреагировал на слухи о возможном переходе в киевское «Динамо».

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Сергей Кривцов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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