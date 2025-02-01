Клуб Первой лиги хочет вернуться Зинченка, Лунина и Малиновского в Украину

Вице-президент харьковского Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд украинского футбола, которые почти не получают игровой практики в Европе.

- Рассматривает ли ваш клуб после выхода в УПЛ подписание украинцев, которые сейчас мало играют за границей, того же Зинченко, Малиновского, Соболя, Лунина?

– Это будет зависеть от желания этих футболистов вернуться в Украину. Большинство игроков хотят играть за границей в топовых европейских чемпионатах. Нам нужно поднимать уровень УПЛ, который был в 2012 году, чтобы такие игроки возвращались. В то время в наш чемпионат ехали топ-футболисты. Надо повышать конкуренцию со стороны всех клубов, тогда высококлассные игроки поедут к нам из Европы, а не наоборот, – сказал Юрий.

Сегодня Александр Зинченко играет за Арсенал, Руслан Малиновский выступает в составе Дженоа, а Андрей Лунин представляет мадридский Реал.

Ранее Юрий рассказал, почему Денис Гармаш оказался не нужен Патрику ван Леувену.