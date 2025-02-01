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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 10:07 |
1730
2

Клуб Первой лиги хочет вернуться Зинченка, Лунина и Малиновского в Украину

Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд в «Металлист 1925»

01 февраля 2025, 10:07 |
1730
2
Клуб Первой лиги хочет вернуться Зинченка, Лунина и Малиновского в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Малиновский и Лунин

Вице-президент харьковского Металлиста 1925 Юрий Коротун рассказал о возможности пригласить звезд украинского футбола, которые почти не получают игровой практики в Европе.

- Рассматривает ли ваш клуб после выхода в УПЛ подписание украинцев, которые сейчас мало играют за границей, того же Зинченко, Малиновского, Соболя, Лунина?

– Это будет зависеть от желания этих футболистов вернуться в Украину. Большинство игроков хотят играть за границей в топовых европейских чемпионатах. Нам нужно поднимать уровень УПЛ, который был в 2012 году, чтобы такие игроки возвращались. В то время в наш чемпионат ехали топ-футболисты. Надо повышать конкуренцию со стороны всех клубов, тогда высококлассные игроки поедут к нам из Европы, а не наоборот, – сказал Юрий.

Сегодня Александр Зинченко играет за Арсенал, Руслан Малиновский выступает в составе Дженоа, а Андрей Лунин представляет мадридский Реал.

Ранее Юрий рассказал, почему Денис Гармаш оказался не нужен Патрику ван Леувену.

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Александр Зинченко Андрей Лунин Руслан Малиновский Дженоа Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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BATI-GOOOOOL
Щось курять не те....
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turist86
Дурень думкою багатіє 
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