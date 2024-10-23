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  4. ЭВРА: «В проблемах МЮ я обвиняю и себя, и сэра Алекса Фергюсона»
Англия
23 октября 2024, 11:06 | Обновлено 23 октября 2024, 11:07
209
0

ЭВРА: «В проблемах МЮ я обвиняю и себя, и сэра Алекса Фергюсона»

Экс-звезда красных дьяволов признался, с каких пор в МЮ царит хаос

23 октября 2024, 11:06 | Обновлено 23 октября 2024, 11:07
209
0
ЭВРА: «В проблемах МЮ я обвиняю и себя, и сэра Алекса Фергюсона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о причинах спада красных дьяволов:

«В проблемах МЮ я обвиняю себя и сэра Алекса Фергюсона. Всегда трудно сейчас говорить о Юнайтеде, потому что раньше мы играли за болельщиков, за значок, за историю. Мы пошли слишком рано, и это тяжело для игроков, потому что у них нет примера.

Я не внутри, я не знаю, в чем проблема.Тэн Хег пытается сделать все возможное – этого недостаточно. Но дело не только в этом сезоне, в клубе царит хаос с тех пор, как мы выиграли последнюю лигу в 2013 году.

Я положительный человек, но это тяжело. Наши соперники становятся лучше нас, играют в лучший футбол. Будущее не яркое. Это трудный момент.Несмотря ни на что, я навсегда останусь болельщиком «Юнайтед», но смотреть на игру МЮ довольно тяжело».

За «Манчестер Юнайтед» Эвра выступал с 2006 по 2014 год. Француз провел за красных дьяволов 379 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 33 голевых передачи.

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Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Эрик тен Хаг
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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