Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько денег получил Шахтер за трансфер Зубкова
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 18:53 |
516
0

Стало известно, сколько денег получил Шахтер за трансфер Зубкова

Александр официально стал игроком турецкого гранда

03 февраля 2025, 18:53 |
516
0
Стало известно, сколько денег получил Шахтер за трансфер Зубкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

Клубы не разглашают деталей и суммы трансфера. Известный портал Transfermarkt сообщает, что донецкий клуб «Шахтер» получил от турок за переход Зубкова 6.5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зубков на клубном уровне сыграл 21 матч, в которых отметился семью голами и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

По теме:
Источник: трансфер защитника Динамо в Испанию сорвался
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Аталанты вернулся в Серию А
Источник: Зинченко покинет Арсенал зимой. Для трансфера есть пару часов
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ трансферы финансы
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим
Футбол | 03 февраля 2025, 18:38 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим

Мануэль продлил контракт с мюнхенцами еще на один сезон

Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Бокс | 03 февраля 2025, 12:37 4
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником

Претендентом на бой с украинцем считается Кубрат Пулев

Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Бокс | 03.02.2025, 07:50
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Футбол | 03.02.2025, 13:40
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Футбол | 03.02.2025, 00:38
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
02.02.2025, 08:20 7
Футбол
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучше отца
01.02.2025, 23:54 5
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем