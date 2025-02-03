Стало известно, сколько денег получил Шахтер за трансфер Зубкова

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

Клубы не разглашают деталей и суммы трансфера. Известный портал Transfermarkt сообщает, что донецкий клуб «Шахтер» получил от турок за переход Зубкова 6.5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зубков на клубном уровне сыграл 21 матч, в которых отметился семью голами и сделал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.