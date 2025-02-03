Украина. Премьер лига03 февраля 2025, 18:53 |
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Стало известно, сколько денег получил Шахтер за трансфер Зубкова
Александр официально стал игроком турецкого гранда
03 февраля 2025, 18:53 |
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Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».
Клубы не разглашают деталей и суммы трансфера. Известный портал Transfermarkt сообщает, что донецкий клуб «Шахтер» получил от турок за переход Зубкова 6.5 миллионов евро.
В текущем сезоне Зубков на клубном уровне сыграл 21 матч, в которых отметился семью голами и сделал шесть результативных передач.
Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.
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