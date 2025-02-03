ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Аталанты вернулся в Серию А
Николо Дзаньоло будет выступать за «Фиорентину»
25-летний итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Заньоло перешел на правах аренды в «Фиорентину».
Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».
Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа. Сообщается, что Дзаньоло может стать полноценным игроком «Фиорентины» за 15,5 миллиона евро.
Первую часть сезона Дзаньоло провел в аренде в «Аталанте», сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.
С 2018 по 2023 год Николо Дзаньоло выступал за римскую «Рому», за которую играет украинец Артем Довбык.
Ранее стало известно, что «Милан» хочет усилиться португальским легионером «Челси».
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