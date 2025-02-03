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Италия
03 февраля 2025, 18:25 |
536
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Аталанты вернулся в Серию А

Николо Дзаньоло будет выступать за «Фиорентину»

03 февраля 2025, 18:25 |
536
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Аталанты вернулся в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Заньоло перешел на правах аренды в «Фиорентину».

Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».

Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа. Сообщается, что Дзаньоло может стать полноценным игроком «Фиорентины» за 15,5 миллиона евро.

Первую часть сезона Дзаньоло провел в аренде в «Аталанте», сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.

С 2018 по 2023 год Николо Дзаньоло выступал за римскую «Рому», за которую играет украинец Артем Довбык.

Ранее стало известно, что «Милан» хочет усилиться португальским легионером «Челси».

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Николо Дзаньоло трансферы трансферы Серии A Галатасарай Фиорентина аренда игрока
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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