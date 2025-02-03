ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Аталанты вернулся в Серию А

25-летний итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Заньоло перешел на правах аренды в «Фиорентину».

Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».

Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа. Сообщается, что Дзаньоло может стать полноценным игроком «Фиорентины» за 15,5 миллиона евро.

Первую часть сезона Дзаньоло провел в аренде в «Аталанте», сыграл 14 матчей и забил 2 мяча.

С 2018 по 2023 год Николо Дзаньоло выступал за римскую «Рому», за которую играет украинец Артем Довбык.

Ранее стало известно, что «Милан» хочет усилиться португальским легионером «Челси».