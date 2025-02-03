ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с легендой клуба.

38-летний вратарь Мануэль Нойер продлил с немецким клубом контракт до лета 2026 года. Нойер сейчас проводит за «Баварию» 14-й сезон. За это время он выиграл с командой 11 титулов чемпиона Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

В этом сезоне на счету Нойера 26 матчей, в которых он пропустил 23 гола и 14 раз сохранил ворота неприкосновенными.

Ранее «Бавария» подписала молодого немецкого голкипера, который в будущем должен стать преемником Нойера.