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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим
Германия
03 февраля 2025, 18:38 |
709
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим

Мануэль продлил контракт с мюнхенцами еще на один сезон

03 февраля 2025, 18:38 |
709
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим
ФК Бавария. Мануэль Нойер

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с легендой клуба.

38-летний вратарь Мануэль Нойер продлил с немецким клубом контракт до лета 2026 года. Нойер сейчас проводит за «Баварию» 14-й сезон. За это время он выиграл с командой 11 титулов чемпиона Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

В этом сезоне на счету Нойера 26 матчей, в которых он пропустил 23 гола и 14 раз сохранил ворота неприкосновенными.

Ранее «Бавария» подписала молодого немецкого голкипера, который в будущем должен стать преемником Нойера.

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Мануэль Нойер продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Victor673256ua
Пограє в Баварії рік, а може ще й два, поки Урбіг набереться досвіду і можна буде передати позицію в надійні руки
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