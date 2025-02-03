ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный вратарь Нойер определился со своим будущим
Мануэль продлил контракт с мюнхенцами еще на один сезон
Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с легендой клуба.
38-летний вратарь Мануэль Нойер продлил с немецким клубом контракт до лета 2026 года. Нойер сейчас проводит за «Баварию» 14-й сезон. За это время он выиграл с командой 11 титулов чемпиона Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.
В этом сезоне на счету Нойера 26 матчей, в которых он пропустил 23 гола и 14 раз сохранил ворота неприкосновенными.
Ранее «Бавария» подписала молодого немецкого голкипера, который в будущем должен стать преемником Нойера.
𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂 😮💨— FC Bayern München (@FCBayern) February 3, 2025
✍️ Der #FCBayern und Manuel Neuer haben ihren auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 𝟐𝟎𝟐𝟔 verlängert.
🔗 https://t.co/UJLLQLJaOy#MiaSanMia pic.twitter.com/a0xLuJRzIR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах полузащитника был заинтересован английский «Вулверхемптон»
В решающем матче Дания уверенно переиграла Хорватию со счетом 32:26