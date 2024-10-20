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  4. ФЛИК: «Спасибо тренеру Испании за выходные Ямалю»
Испания
20 октября 2024, 06:03 | Обновлено 20 октября 2024, 06:08
48
0

ФЛИК: «Спасибо тренеру Испании за выходные Ямалю»

Главный тренер Барселоны сообщил, что Ламин сможет играть

20 октября 2024, 06:03 | Обновлено 20 октября 2024, 06:08
48
0
ФЛИК: «Спасибо тренеру Испании за выходные Ямалю»
Transfermarkt. Ламин Ямал

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал состояние Ламина Ямаля, который получил повреждение в матче за сборную Испании.

«Двигаемся вперед. Следующая игра против «Севильи», на поле выйдут одиннадцать лучших игроков. Спасибо тренеру сборной Испании за выходные для Ямаля. Этот отдых пошел ему на пользу. Ламин будет готов сыграть», – цитирует Флик издания Marca.

Ламин получил повреждение в матче 3-го тура Лиги наций, где сборная Испании принимала Данию (1:0). Тогда у Ямаля диагностировали растяжение левой задней мышцы бедра.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте решил сразу же отпустить игрока в расположение каталонского клуба.

«Барселона» и «Севилья» сыграют 20 октября в 22:00.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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