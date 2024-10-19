ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Татьяна Дятел – потрясающая поддержка Даниила Сикана

23-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан наконец вернулся на футбольное поле после перелома носа.

Форвард отыграл второй тайм матча против «Колоса». Форвард играл в защитной маске.

Даниилу понадобился полный месяц, чтобы восстановится после неприятной травмы, но это время нападающий провёл в компании очаровательной Татьяны Дятел – девушки футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Татьяна всегда стоит за своего мужа горой, например, после поражения олимпийской сборной Украины от Ирака (1:2), девушка написала в Instagram:

«Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше - больше!», - написала Татьяна.

Девушка выглядит роскошно, и является той, которая всегда поддержит своего любимого: