Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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19 октября 2024, 01:00 |
258
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ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Татьяна Дятел – потрясающая поддержка Даниила Сикана

Сегодня в нашей рубрике – потрясающая девушка, которая поддерживает парня и в победах и в поражениях

19 октября 2024, 01:00 |
258
1
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Татьяна Дятел – потрясающая поддержка Даниила Сикана
Instagram. Даниил Сикан и Татьяна Дятел

23-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан наконец вернулся на футбольное поле после перелома носа.

Форвард отыграл второй тайм матча против «Колоса». Форвард играл в защитной маске.

Даниилу понадобился полный месяц, чтобы восстановится после неприятной травмы, но это время нападающий провёл в компании очаровательной Татьяны Дятел – девушки футболиста.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Татьяна всегда стоит за своего мужа горой, например, после поражения олимпийской сборной Украины от Ирака (1:2), девушка написала в Instagram:

«Я удивляюсь комментариям... Все прекрасно знают, какие условия были на эти Олимпийские игры. Половину игроков не отпустили. Состав команды обновлен. Молодые игроки. За остальное вообще буду молчать... Какая может быть критика команды? Тренера?

Украинский футбол впервые на Олимпиаде! Поддержите ребят! Спасибо за игру! Дальше - больше!», - написала Татьяна.

Девушка выглядит роскошно, и является той, которая всегда поддержит своего любимого:

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фото lifestyle Шахтер Донецк Даниил Сикан
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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Serhii P.
Сікан - дятел
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