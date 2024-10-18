Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 октября состоится матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

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Поединок пройдет на местном стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Колос – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)