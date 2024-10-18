Украина. Премьер лига18 октября 2024, 18:05 |
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Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25
18 октября 2024, 18:05 |
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18 октября состоится матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на местном стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября
Колос – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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