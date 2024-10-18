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  4. Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 18:05 |
485
0

Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25

18 октября 2024, 18:05 |
485
0
Колос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Колос

18 октября состоится матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на местном стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Колос – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Шахтер Донецк Колос - Шахтер видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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