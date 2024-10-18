Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков показал свой новый световой меч.

«Еще один в коллекцию. Большое спасибо за этот крутой подарок. Я ценю все подарки и любовь от всех поклонников «Звездных войн» со всего мира, большое спасибо. Пусть Сила будет с вами, всегда!» – написал Виктор в соответствующем посте в Instagram.

Красный цвет светового меча в культовой серии фильмов «Звездные войны» означал, что его пользователь находится на «темной стороне».

Ранее Виктор Цыганков праздновал голы с помощью светового меча.

ВИДЕО. На темной стороне. Цыганков показал свой новый световой меч