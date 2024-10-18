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  4. ВИДЕО. На темной стороне. Цыганков показал свой новый световой меч
Испания
18 октября 2024, 14:43 |
572
0

ВИДЕО. На темной стороне. Цыганков показал свой новый световой меч

Украинский вингер «Жироны» увлекается «Звездными войнами»

18 октября 2024, 14:43 |
572
0
ВИДЕО. На темной стороне. Цыганков показал свой новый световой меч
Instagram. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков показал свой новый световой меч.

«Еще один в коллекцию. Большое спасибо за этот крутой подарок. Я ценю все подарки и любовь от всех поклонников «Звездных войн» со всего мира, большое спасибо. Пусть Сила будет с вами, всегда!» – написал Виктор в соответствующем посте в Instagram.

Красный цвет светового меча в культовой серии фильмов «Звездные войны» означал, что его пользователь находится на «темной стороне».

Ранее Виктор Цыганков праздновал голы с помощью светового меча.

ВИДЕО. На темной стороне. Цыганков показал свой новый световой меч

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео Звездные войны
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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