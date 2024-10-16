ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
26-летний полузащитник Александрии стал приятным открытием для всех украинских болельщиков
«Украинский Гаттузо» Иван Калюжный впечатлил всех во время октябрьских матчей сборной Украины в рамках Лиги Наций.
26-летний опорный полузащитник «Александрии» провёл 90 минут против Грузии (1:0) и 26 минут матча против Чехии (1:1).
Мы ж хотим познакомить вас с иной стороной жизни Калюжного – его быта и увлечений помимо футбола.
Иван женат на Анне Рублевской, пара воспитывает дочь Оливию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Иван и Анна очень любят путешествовать, что и вы и увидите из нашей подборки!
До начала полномасштабного вторжения россии в Украину влюбленные побывали в Испании, Исландии, Чехии, Австрии и, конечно же, на Мальдивах!
Супруги любят путешествовать и по Украине – особенно им полюбился отдых в Карпатах. Иван и Анна также очень любят Александрию и проводить время в столице.
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