Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Другие новости
16 октября 2024, 20:50 | Обновлено 16 октября 2024, 20:52
688
2

ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины

26-летний полузащитник Александрии стал приятным открытием для всех украинских болельщиков

16 октября 2024, 20:50 | Обновлено 16 октября 2024, 20:52
688
2
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

«Украинский Гаттузо» Иван Калюжный впечатлил всех во время октябрьских матчей сборной Украины в рамках Лиги Наций.

26-летний опорный полузащитник «Александрии» провёл 90 минут против Грузии (1:0) и 26 минут матча против Чехии (1:1).

Мы ж хотим познакомить вас с иной стороной жизни Калюжного – его быта и увлечений помимо футбола.

Иван женат на Анне Рублевской, пара воспитывает дочь Оливию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Иван и Анна очень любят путешествовать, что и вы и увидите из нашей подборки!

До начала полномасштабного вторжения россии в Украину влюбленные побывали в Испании, Исландии, Чехии, Австрии и, конечно же, на Мальдивах!

Супруги любят путешествовать и по Украине – особенно им полюбился отдых в Карпатах. Иван и Анна также очень любят Александрию и проводить время в столице.

Приятного просмотра:

По теме:
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Жеребьевка отбора ЧМ-2026. Известно, когда Украина узнает соперников
ФОТО. Противодействие договорнякам. Состоялась встреча УАФ, НОК и клубов
Иван Калюжный фото lifestyle Александрия сборная Украины по футболу Лига наций
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 16 октября 2024, 08:29 1
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко

Сенченко высказался об известных украинских боксерах

Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16 октября 2024, 05:19 2
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Бокс | 15.10.2024, 20:18
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму
Футбол | 16.10.2024, 18:48
ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму
ФОТО. Белая с золотым. Клуб Роналду презентовал новую форму
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
Футбол | 16.10.2024, 15:32
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Якщо я не помиляюсь то Калюжний з академії ДК, вроді навіть був капітаном юнацької команди, правда довго там не затримався і дуже скоро перейшов в дорослий футбол (на відміну від своїх однолітків).
Ответить
0
COBA
А хтось з місцевих журналістів, на мій коментар ображено відповів, ніхто з нього зірку ліпити не буде. Хвороба не виліковна, аби хвилину хайпанути, запалили стільки зірок, що збірна Бразилії просто відпочиває.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 182
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем