ФОТО. Вот что Дэвид Бекхэм запрещает делать Лионелю Месси перед матчами

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ввел в клубе правило, которое касается активности в социальных сетях перед матчами.

Об этом англичанин рассказал в интервью Рио Фердинанду на его Youtube-канале.

После того, как «Барселона» призвала игроков избегать публикации фотографий своей одежды перед матчем, Бекхэм ответил: «Да, как ни странно, наша команда несколько раз начала это делать, и я прекратил это», - поделился Бекхэм.

Фердинанд, который был удивлен комментарием, ответил: «Я не могу поверить, что «Мистер Мода» сказал, что в моем футбольном клубе нет места моде».

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Тогда Дэвид ответил: «Да, но на тот момент мы не выигрывали».

Затем совладелец «Интер Маями» немного смягчился и сказал: «Ну, они все еще могут это сделать», – сказал он. «Я просто не хочу видеть это в социальных сетях, если мы действительно проиграем».

Дэвид Бекхэм ввел в клубе передматчевый дресс-код, когда футболисты должна приезжать на матчи исключительно в клубной атрибутике. Подобное практикуется и в «Барселоне» Ханси Флика.