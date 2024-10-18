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  4. Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»
Испания
18 октября 2024, 18:10 | Обновлено 18 октября 2024, 18:25
1505
1

Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»

Мичел отметил, что беспокоится за украинского вингера

18 октября 2024, 18:10 | Обновлено 18 октября 2024, 18:25
1505
1
Тренер Жироны: «У Цыганкова проблемы с тем, чтобы играть каждые три дня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел, оценивая ситуацию с травмированными игроками, отметил, что украинец Виктор Цыганков имеет трудности с тем, чтобы выходить на поле каждые три дня.

С напряженным графиком могут быть связаны последние травмы футболиста.

«У нас есть беспокойство по поводу Давида Лопеса, Янхеля Эрреры и Виктора Цыганкова. Их карьеры показывают, что им тяжело играть каждые три дня, у них начинаются проблемы. К сожалению, сейчас у нас много травм, в том числе неожиданные», – сказал Мичел.

Цыганков из-за травмы пропустил матчи сборной Украины в Лиге наций и вернется на поле в ноябре.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Иван Зинченко Источник: AS
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OKs100
Тонко сказал, что они хрустальные.
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