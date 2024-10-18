ФОТО. Звездный футболист Баварии шокировал всех решением по сыну

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Жоау Пальинья проявил себя не самым лучшим образом.

29-летний футболист сейчас переживает развод со своей бывшей женой – Патрисией.

Во время их последней встречи в суде, который состоялся в Браге, Жоау шокировал всех предложением по выплате алиментов.

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Португальский футболист зарабатывает почти 1 миллион евро в месяц, но на воспитание собственного сына он готов выделять всего лишь 500 евро.

«Люди все еще шокированы тем, что футболисты могут быть мудаками?», – прокомментировал эту новость один из фанатов.

«Бедный ребенок», - добавил другой.