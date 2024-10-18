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18 октября 2024, 21:05 |
1876
1

ФОТО. Звездный футболист Баварии шокировал всех решением по сыну

Жоау Пальинья сделал предложение своей экс-жене относительно размера алиментов

18 октября 2024, 21:05 |
1876
1
ФОТО. Звездный футболист Баварии шокировал всех решением по сыну
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пальинья

Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Жоау Пальинья проявил себя не самым лучшим образом.

29-летний футболист сейчас переживает развод со своей бывшей женой – Патрисией.

Во время их последней встречи в суде, который состоялся в Браге, Жоау шокировал всех предложением по выплате алиментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Португальский футболист зарабатывает почти 1 миллион евро в месяц, но на воспитание собственного сына он готов выделять всего лишь 500 евро.

«Люди все еще шокированы тем, что футболисты могут быть мудаками?», – прокомментировал эту новость один из фанатов.

«Бедный ребенок», - добавил другой.

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Жоау Пальинья Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Первый Среди Равных
нормальні виплати. на харчі малому хватить.
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