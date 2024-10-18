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Чемпионат Франции
Монако
18.10.2024 21:45 - : -
Лилль
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Франция
18 октября 2024, 04:11 |
35
0

Монако – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 18 октября в 21:45 по Киеву

18 октября 2024, 04:11 |
35
0
Монако – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на «Луи II» пройдет матч 8-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Монако» встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Монако

Команда - редкий пример того, как представитель страны-карлика, пусть и во многом формальный, становится грандом топ-чемпионата у соседей. Причем это не просто славное прошлое - не так давно именно монегаски прерывали доминирование самого ПСЖ. Это получилось разово, впрочем, более того, последние сезоны для амбициозного проекта явно не задались. На это в прошлом году ответили ставкой на Хюттера, и опытный австриец, пожалуй, даже превзошел ожидания: не просто обеспечил прогресс новых подопечных, но сделал их вице-чемпионом. Более того, обороты сбавлять тут не собираются. Несмотря на удачное возвращение в Лигу чемпинонов (французы победили дома Барселону, правда, потом сыграв 2:2 в Загребе с местным Динамо), на внутренней арене потеряли очки только с Лансом,что позволяет идти в середине осени лидером турнирной таблицы.

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Лилль

Клуб любопытен тем, что он - единственный, у кого получилось последовать примеру Монако, и снова оставить без титула ПСЖ. Но, конечно, никто и не думал, что получится задержаться на вершине, наоборот, прогрессом за последние годы стало 4-е место в прошлом цикле. Добившись этого, Паулу Фонсека отправился в Милан. Его преемник, Брюно Женезьо, удачно справляется в Лиге чемпионов: выбили в квалификации Фенербахче и пражскую Славию, а в основном раунде после поражения от Спортинга в Лиссабоне дома обыграли сам мадридский Реал. Но это все дается непросто, и на внутренней арене получилось выиграть четырежды в 7 сыгранных матчах, причем была уже пара поражений.

Статистика личных встреч

Доги не проигрывали трижды кряду. Но в прошлом сезоне их визит на Лазурный берег закончился поражением.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех хозяев поля. Обе команды неплохи, но все-таки у Хюттера и его подопечных явно больше козырей. Рекомендуем ставить на их победу (коэффициент - 1,952).

Прогноз Sport.ua
Монако
18 октбря 2024 -
21:45
Лилль
Победа Монако 1.95 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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