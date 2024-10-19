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Чемпионат Франции
Монако
18.10.2024 21:45 – FT 0 : 0
Лилль
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Франция
19 октября 2024, 02:23 | Обновлено 19 октября 2024, 02:41
16
0

ВИДЕО. Монако в меньшинстве сыграл вничью с Лиллем и лидирует во Франции

Монако возглавляет Лигу 1 с 20 очками, ПСЖ отстает на 3 пункта

19 октября 2024, 02:23 | Обновлено 19 октября 2024, 02:41
16
0
ВИДЕО. Монако в меньшинстве сыграл вничью с Лиллем и лидирует во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура Лиги 1 Монако сыграл вничью с Лиллем (0:0).

На 60-й минуте у Монако был удален Джордан Тезе, и хозяева остались в меньшинстве. Гости не сумели реализовать перевес в численности.

Монако возглавляет Лигу 1 с 20 очками, ПСЖ отстает на 3 пункта (17).

Лига 1. 8-й тур

Монако – Лилль – 0:0

Удаление: Тезе, 63 (Монако)

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
Джордан Тезе (Монако) получает красную карточку.
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Монако Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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