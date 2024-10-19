ВИДЕО. Монако в меньшинстве сыграл вничью с Лиллем и лидирует во Франции

В матче 8-го тура Лиги 1 Монако сыграл вничью с Лиллем (0:0).

На 60-й минуте у Монако был удален Джордан Тезе, и хозяева остались в меньшинстве. Гости не сумели реализовать перевес в численности.

Монако возглавляет Лигу 1 с 20 очками, ПСЖ отстает на 3 пункта (17).

Лига 1. 8-й тур

Монако – Лилль – 0:0

Удаление: Тезе, 63 (Монако)

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