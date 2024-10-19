Франция19 октября 2024, 02:23 | Обновлено 19 октября 2024, 02:41
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ВИДЕО. Монако в меньшинстве сыграл вничью с Лиллем и лидирует во Франции
Монако возглавляет Лигу 1 с 20 очками, ПСЖ отстает на 3 пункта
19 октября 2024, 02:23 | Обновлено 19 октября 2024, 02:41
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В матче 8-го тура Лиги 1 Монако сыграл вничью с Лиллем (0:0).
На 60-й минуте у Монако был удален Джордан Тезе, и хозяева остались в меньшинстве. Гости не сумели реализовать перевес в численности.
Монако возглавляет Лигу 1 с 20 очками, ПСЖ отстает на 3 пункта (17).
Лига 1. 8-й тур
Монако – Лилль – 0:0
Удаление: Тезе, 63 (Монако)
Видео голов и обзор матча
События матча
61’
Джордан Тезе (Монако) получает красную карточку.
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