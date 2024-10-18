ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе

Голкипер «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя сделал предложение руки и сердца своей девушке Татьяне Трубуль.

«Она сказала «да!», – разместили общий пост в соцсетях жених и невеста.

Избранница Давида – испанская модель родом из Барселоны, издание The Sun называет девушку «секс-бомбой». Татьяна – начинающий инфлюенсер, на данный момент на неё подписано почти 19 тысяч фолловеров, в соцсетях девушка демонстрирует фото со своего роскошного отдыха и счастливые моменты.

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Пара начала встречаться в 2021 году. Однако они скрывали свои отношения до июня 2022 года. В начале их отношений Татьяна делила свое время между Испанией и Лондоном. Сейчас пара живет вместе в Северном Лондоне.

Давид и Татьяна не имеют детей, но являются владельцами очаровательной собаки породы Bully XL.

Ну а мы поздравляем пару с таким знаменательным событием и предлагаем вам оценить вкус голкипера «канониров» и «Фурии Рохи»: