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18 октября 2024, 20:25 |
1051
1

ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе

Давид Райя женится на Татьяне Трубуль – пара показала милые кадры предложения руки и сердца

18 октября 2024, 20:25 |
1051
1
ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе
Instagram. Давид Райя и Татьяна Трубуль

Голкипер «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя сделал предложение руки и сердца своей девушке Татьяне Трубуль.

«Она сказала «да!», – разместили общий пост в соцсетях жених и невеста.

Избранница Давида – испанская модель родом из Барселоны, издание The Sun называет девушку «секс-бомбой». Татьяна – начинающий инфлюенсер, на данный момент на неё подписано почти 19 тысяч фолловеров, в соцсетях девушка демонстрирует фото со своего роскошного отдыха и счастливые моменты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара начала встречаться в 2021 году. Однако они скрывали свои отношения до июня 2022 года. В начале их отношений Татьяна делила свое время между Испанией и Лондоном. Сейчас пара живет вместе в Северном Лондоне.

Давид и Татьяна не имеют детей, но являются владельцами очаровательной собаки породы Bully XL.

Ну а мы поздравляем пару с таким знаменательным событием и предлагаем вам оценить вкус голкипера «канониров» и «Фурии Рохи»:

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Давид Райя Арсенал Лондон фото lifestyle Английская Премьер-лига сборная Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Я уже стар для этого мира.
А инфлюинсер это по старому поблядушка?
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