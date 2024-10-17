Черноморец просматривает новичка из столичной команды 

Несмотря на огромный отряд футболистов, пополнивших ряды одесского «Черноморца» в летний трансферный период, селекционная работа в клубе не утихает.



Как стало известно Sport.ua, в расположении команды появился потенциальный новичок из второй лиги. Им является 20-летний Магомед Кратов из киевского «Локомотива», который может играть как на позиции центрального защитника, так и опорного полузащитника.



Этот игрок является воспитанником столичного футбола. С подросткового и до юношеского возраста он занимался в футбольных школах киевской «Зирки», ДЮСШ-26, «Смены-Оболонь», после которых оказался в «Локомотиве».



Ранее мы сообщали, что известный украинский голкипер Евгений Паст, который в свое время также выступал за «Черноморец», завершил карьеру.