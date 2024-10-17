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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 15:15 | Обновлено 17 октября 2024, 15:19
258
0

Вопреки планам. Известный украинский голкипер завершил карьеру

Евгений Паст перешел на тренерскую работу

17 октября 2024, 15:15 | Обновлено 17 октября 2024, 15:19
258
0
Вопреки планам. Известный украинский голкипер завершил карьеру
ФК Черноморец Одесса. Евгений Паст

Известный украиский голкипер Евгений Паст, который среди прочего защищал цвета «Черноморца», «Днепра-1» и «Вереса», объявил о завершении своей игровой карьеры.

36-летний уроженец Одессы сообщил, что уже начал работать тренером в академии «Черноморца».

Паст признался, что в структуре одесского клуба он будет заниматься с вратарями команд U-17, U-16 и U-14.

«В качестве профессионального футболиста меня вы уже не увидите. Я перешел на тренерскую деятельность, хочу попробовать себя, понять мое ли это», – рассказал Паст в комментарии пресс-службе «Черноморца».

Напомним, Паст в 2020 году был признан лучшим голкипером Украины по версии газеты «Молодь Украины».

Ранее Евгений Паст эксклюзивно для Sport.ua признался в том, что планирует продолжить карьеру после травмы.

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Евгений Паст Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Черноморец
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