Вопреки планам. Известный украинский голкипер завершил карьеру

Известный украиский голкипер Евгений Паст, который среди прочего защищал цвета «Черноморца», «Днепра-1» и «Вереса», объявил о завершении своей игровой карьеры.

36-летний уроженец Одессы сообщил, что уже начал работать тренером в академии «Черноморца».

Паст признался, что в структуре одесского клуба он будет заниматься с вратарями команд U-17, U-16 и U-14.

«В качестве профессионального футболиста меня вы уже не увидите. Я перешел на тренерскую деятельность, хочу попробовать себя, понять мое ли это», – рассказал Паст в комментарии пресс-службе «Черноморца».

Напомним, Паст в 2020 году был признан лучшим голкипером Украины по версии газеты «Молодь Украины».

Ранее Евгений Паст эксклюзивно для Sport.ua признался в том, что планирует продолжить карьеру после травмы.