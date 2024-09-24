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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 17:51 |
218
0

Бывший голкипер Черноморца планирует продолжить карьеру после травмы

Евгений Паст близок к возвращению в строй

24 сентября 2024, 17:51 |
218
0
Бывший голкипер Черноморца планирует продолжить карьеру после травмы
Instagram. Евгений Паст

Экс-вратарь «Черноморца», «Десны», «Вереса» Евгений Паст эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих ближайших планах:

– Сейчас нахожусь дома – в Одессе, где завершаю процесс восстановления после травмы крестообразной связки колена и хирургического вмешательства.

Несколько недель назад обратился с просьбой к руководителю «Черноморца» Александру Бабичу, чтобы тот разрешил мне тренироваться по индивидуальной программе на загородной базе «моряков». Когда получил согласие старался, не форсировать события и думаю, что в середине октября уже буду в оптимальной спортивной форме.

Сейчас у меня статус свободного агента. Настроение – боевое, худшее уже позади и надеюсь, что у меня будет возможность продолжить карьеру.

В последние дни со мной контактировали представители нескольких перволиговых команд, интересовались, как идет восстановление, но до каких-то предложений о сотрудничестве, дело не доходило. Верю, что в октябре конкретика уже появится, – сказал Паст.

Ранее мы сообщали, что в «Черноморце» рассказали о перспективах форварда, который поиграл в США.

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Евгений Паст инсайд Черноморец Одесса травма колена
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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