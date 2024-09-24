Бывший голкипер Черноморца планирует продолжить карьеру после травмы

Экс-вратарь «Черноморца», «Десны», «Вереса» Евгений Паст эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих ближайших планах:

– Сейчас нахожусь дома – в Одессе, где завершаю процесс восстановления после травмы крестообразной связки колена и хирургического вмешательства.

Несколько недель назад обратился с просьбой к руководителю «Черноморца» Александру Бабичу, чтобы тот разрешил мне тренироваться по индивидуальной программе на загородной базе «моряков». Когда получил согласие старался, не форсировать события и думаю, что в середине октября уже буду в оптимальной спортивной форме.

Сейчас у меня статус свободного агента. Настроение – боевое, худшее уже позади и надеюсь, что у меня будет возможность продолжить карьеру.

В последние дни со мной контактировали представители нескольких перволиговых команд, интересовались, как идет восстановление, но до каких-то предложений о сотрудничестве, дело не доходило. Верю, что в октябре конкретика уже появится, – сказал Паст.

Ранее мы сообщали, что в «Черноморце» рассказали о перспективах форварда, который поиграл в США.