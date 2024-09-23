В Черноморце рассказали о перспективах форварда, поигравшего в США

Как известно, в начале сентября в заявке одесского «Черноморца» на сезон-2024/25 появился футболист, игравший в США. Речь идет об украинском нападающем Илье Шевцове, предыдущим клубом в карьере которого был «Шарлотт Индепенденс».

По информации Sport.ua, в Америку футболист отправился через несколько месяцев после полномасштабного вторжения россии в Украину, когда весенняя часть сезона-2021/22 по этой причине не была сыграна и получил «свободную» от черниговской «Десны».

После появления в Одессе 24-летний Шевцов на протяжении нескольких недель осваивался в новом коллективе и ознакомился с тренерскими требованиями, что позволило внести его фамилию в число участников субботнего матча 7-го тура УПЛ «Черноморец» – «Карпаты». Однако участия в этом поединке не принял.

О перспективах новичка сказал главный тренер «моряков» Александр Бабич.

«Ему нужно время. Все мы помним его игру за «Десну». Это нападающий иного формата, чем Хобленко и Попов. Он немного «тоньше», может сыграть оттянутого форварда. Мы на него рассчитываем, хотя сейчас функциональных кондиций Шевцова пока не хватает на половину тайма. На сегодняшний день у нас есть группа футболистов, которые прошли с командой все сборы и тренировки, так что относительно тактики они более или менее понимают наши требования. У нас есть конкуренция, и если Илья будет отрабатывать должным образом, свой шанс он непременно получит».

Илья Шевцов является сыном бывшего игрока херсонского «Кристала», днепропетровского «Днепра», «Ворсклы», «Таврии» и «Закарпатья» Сергея Шевцова, около двух десятков лет работающего тренером. Кроме выступлений в упомянутых уже «Шарлотт Индепенденс» и «Десне», он защищал цвета «Кристала» и донецкого «Шахтера» (U-19).