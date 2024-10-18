ПУШИЧ – про тяжелый матч УПЛ, возвращение Сикана и игру с Арсеналом

Шахтер в непростом матче чемпионата Украины обыграл Колос со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника. Комментарий после игры дал наставник Марино Пушич.

«Это был сложный матч, преимущество в один гол, но мы приложили все усилия, чтобы добыть три очка. Соперник действовал качественно в обороне и выходил в неплохие контратаки. В первом тайме не было резкости, но я доволен тем, как команда отреагировала после перерыва. И автогол нам помог выиграть».

«У них были моменты в первом тайме, были во втором, но нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот. Если говорить в целом, то мы заслужили победить».

«Возвращение Сикана? Рад, что Даниил вернулся в состав и вернулся на поле. Он еще не полностью восстановился и должен носить маску».

«Лига чемпионов? У нас матч с Арсеналом, и сперва у нас будет сложный переезд. У нас сложная логистика, но мы готовы к этому. Попробуем сделать все, чтобы показать свой футбол против такого невероятного соперника», – сказал Пушич.