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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 20:33 | Обновлено 18 октября 2024, 20:35
712
5

ПУШИЧ – про тяжелый матч УПЛ, возвращение Сикана и игру с Арсеналом

Команда добыла непростую победу

18 октября 2024, 20:33 | Обновлено 18 октября 2024, 20:35
712
5
ПУШИЧ – про тяжелый матч УПЛ, возвращение Сикана и игру с Арсеналом
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в непростом матче чемпионата Украины обыграл Колос со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника. Комментарий после игры дал наставник Марино Пушич.

«Это был сложный матч, преимущество в один гол, но мы приложили все усилия, чтобы добыть три очка. Соперник действовал качественно в обороне и выходил в неплохие контратаки. В первом тайме не было резкости, но я доволен тем, как команда отреагировала после перерыва. И автогол нам помог выиграть».

«У них были моменты в первом тайме, были во втором, но нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот. Если говорить в целом, то мы заслужили победить».

«Возвращение Сикана? Рад, что Даниил вернулся в состав и вернулся на поле. Он еще не полностью восстановился и должен носить маску».

«Лига чемпионов? У нас матч с Арсеналом, и сперва у нас будет сложный переезд. У нас сложная логистика, но мы готовы к этому. Попробуем сделать все, чтобы показать свой футбол против такого невероятного соперника», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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VovanSidorovi4
Сюр.
А он точно со Тёр Хагеном не работал?
Тот тоже на чёрное говорит белое.
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+3
Saar
Навіть Колос собі забив- тільки би Шахтар переміг 🤣🤣🤣
Ответить
+2
avk2307
А вам не здається , що коменарі Пушича вже в трьох- чотирьох іграх однакові.
Читайте спорт.юа.
В першому таймі - не достатньо різкості, другий задоволений.
Я навіть здивований. Результати не однакові, але коментар такий самий.
Браво Містер
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0
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