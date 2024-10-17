«Из меня хотели сделать нового Дрогба». Лукаку об игре в Челси

31-летний бельгийский форвард «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал, что не мог комфортно играть в «Челси».

«В Англии меня хотели втиснуть в определенные рамки и сделать из меня нового Дрогба. Но я не такой. Дидье играл спиной к воротам и постоянно удерживал мяч, независимо от того, откуда он его получал. Я не такой. Это не мой стиль», - сказал Лукаку в интервью Friendsofsports.

Лукаку выступал в «Челси» с 2011 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2021 году и пробыл в структуре до 2024 года. Однако во время второго пребывания в составе «пенсионеров» играл в основном в аренде.