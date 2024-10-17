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Англия
17 октября 2024, 15:21 | Обновлено 17 октября 2024, 15:35
188
0

«Из меня хотели сделать нового Дрогба». Лукаку об игре в Челси

Форвард во время второго пребывания в лондонском клубе в основном ездил по арендам

17 октября 2024, 15:21 | Обновлено 17 октября 2024, 15:35
188
0
«Из меня хотели сделать нового Дрогба». Лукаку об игре в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

31-летний бельгийский форвард «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал, что не мог комфортно играть в «Челси».

«В Англии меня хотели втиснуть в определенные рамки и сделать из меня нового Дрогба. Но я не такой. Дидье играл спиной к воротам и постоянно удерживал мяч, независимо от того, откуда он его получал. Я не такой. Это не мой стиль», - сказал Лукаку в интервью Friendsofsports.

Лукаку выступал в «Челси» с 2011 по 2014 год, а затем вернулся в клуб в 2021 году и пробыл в структуре до 2024 года. Однако во время второго пребывания в составе «пенсионеров» играл в основном в аренде.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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