«Это не разумно». Спортивный врач объяснил, почему забанят Мудрика
Дмитрий Бабелюк подробно рассказал, что такое мельдоний и почему он запрещен
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на допинг-скнадал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, подробно разобрав, что такое найденный в организме футболиста мельдоний и почему он запрещен в мире спорта:
«То, какой именно препарат нашли у Мудрика влияет на сроки наказания и дает информацию – каким образом этот препарат попал в организм Миши. Мельдоний – препарат, который сложно найти в Европе. Факт его приема – признак наличия руки кого-то из бывшего СНГ, где верят в его чудодейственную силу.
Этот препарат забанен ВАДА, потому что подходит по трем признакам запрещенного: 1) он имеет заявленный потенциал улучшения результатов спортсменов; 2) он может нанести вред здоровью спортсмена, потому что его эффективность недоказана; 3) он нарушает правила «честной игры».
Глупо принимать мельдоний в 2024 – через 8 лет после того, как он был запрещен. И на нем попадались Шараповы и еще куча спортсменов из рф и Украины на Олимпиаде».
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