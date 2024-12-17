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  4. «Это не разумно». Спортивный врач объяснил, почему забанят Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 14:06 |
4061
3

«Это не разумно». Спортивный врач объяснил, почему забанят Мудрика

Дмитрий Бабелюк подробно рассказал, что такое мельдоний и почему он запрещен

17 декабря 2024, 14:06 |
4061
3
«Это не разумно». Спортивный врач объяснил, почему забанят Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на допинг-скнадал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, подробно разобрав, что такое найденный в организме футболиста мельдоний и почему он запрещен в мире спорта:

«То, какой именно препарат нашли у Мудрика влияет на сроки наказания и дает информацию – каким образом этот препарат попал в организм Миши. Мельдоний – препарат, который сложно найти в Европе. Факт его приема – признак наличия руки кого-то из бывшего СНГ, где верят в его чудодейственную силу.

Этот препарат забанен ВАДА, потому что подходит по трем признакам запрещенного: 1) он имеет заявленный потенциал улучшения результатов спортсменов; 2) он может нанести вред здоровью спортсмена, потому что его эффективность недоказана; 3) он нарушает правила «честной игры».

Глупо принимать мельдоний в 2024 – через 8 лет после того, как он был запрещен. И на нем попадались Шараповы и еще куча спортсменов из рф и Украины на Олимпиаде».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Дмитрий Бабелюк
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 3
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+1
Александр Шевченко
А кто сказал, что Миша умный у нас? Неудивительно, кстати почему его подружка Жора Судаков был таким нервным в матче с Полессьем, пор ходу он уже все знал
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-1
Обсервер Влад
Ось і Мудрику кінець, а хто слухав - молодець.
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-1
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